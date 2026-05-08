Zaccagni salta l'Inter: guai per Sarri, a rischio la finale di Coppa Italia?

La nota della Lazio

Gli esami effettuati dalla Lazio, come riporta la società in una nota, hanno escluso complicazioni di natura ossea ma è probabile che, anche per non rischiare in vista della finale di Coppa Italia, sarà escluso dall'elenco dei convocati e le sue condizioni rivalutate nelle prossime ore per capire l'evoluzione del quadro traumatico. Cataldi, invece, ha svolto solo lavoro atletico individuale a causa di una tendinopatia agli adduttori e non ci sarà contro i nerazzurri.