Sarri netto: "Meglio la penalizzazione. Si giocano 80 milioni, non è calcio! Così non mi presento"

"Questo non è calcio"

Il tecnico biancoceleste ha aggiunto: "C’è una serie di errori clamorosi, però il prefetto è stato chiaro e speriamo che ci sia una data. Derby alle 12:30? Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra. Non è che sono arrabbiato, sono logico. C’è una serie di errori e nessuno si è espresso affermando di aver commesso un errore. Ci sono quattro squadre che si stanno giocando 70, 80, 90 milioni di euro e le facciamo giocare tutte di domenica alle 12:30? Questo non è calcio, è qualcosa di diverso". Sul futuro: "Del mio futuro stasera me ne importa zero, è in discussione da entrambe le parti. Mi dispiace per i ragazzi, ho visto un'stato d'animo difficile. Mi dispiace per il pubblico, stasera è stato numeroso. Grande percorso, ma stasera con un po' di complicità nostra loro l'hanno vinto meritatamente".