Romagnoli, addio Lazio: accordo raggiunto. Le cifre dell'operazione e dove giocherà

Alla fine Alessio Romagnoli lascerà la Lazio con sei mesi di ritardo. Nelle ultime ore del mercato invernale, la società biancoceleste aveva bloccato la cessione del difensore, ma adesso non sembrano esserci più dubbi: il classe 1995 si trasferirà all' Al Sadd (proprio la squadra con cui aveva raggiunto l'accordo lo scorso gennaio). Le due società hanno trovato l'intesa, così come è arrivata quella tra il club qatariota, fresco vincitore del campionato, e l'ex difensore del Milan.

Romagnoli all'Al Sadd: le cifre dell'operazione

Arrivato in biancocelste nell'estate del 2022, Alessio Romagnoli lascerà la Lazio dopo 137 partite tra tutte le competizioni, impreziosite anche da sette reti. L'Al Sadd pagherà tre milioni per il cartellino. L'ex difensore del Milan, invece, firmerà un contratto triennale (fino al 30 giugno 2029) con opzione per un'altra stagione. Come riportato da Sky Sport, l'accordo è stato raggiunto e adesso si stanno limando soltanto gli ultimi dettagli. Nonostante il tentativo di Gennaro Gattuso, che presto verrà ufficializzato come nuovo allenatore biancoceleste, il trentunenne ha preso la sua decisione: lascerà la Lazio e l'Italia.

L'Al Sadd ha appena vinto il campionato qatariota con Roberto Mancini in panchina. L'ex Inter e Manchester City, però, è uno dei nomi per sostituire proprio Gennaro Gattuso come Commissario tecnico dell'Italia. Per lui, eventualmente, si tratterebbe di un ritorno, dopo che ha guidato la Nazionale alla vittoria dell'Europeo giocato nell'estate del 2021. In lizza anche Antonio Conte, reduce da un campionato e una Supercoppa Italiana vinta nel biennio appena concluso al Napoli.