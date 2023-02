Falcone tra Lecce, Verdone e l'uscita da cinema: "Preferisco non parare"

Il Lecce è in buone mani, in tutti i sensi. Lo ha dimostrato Falcone in questa stagione, collezionando prestazioni di alto livello e parate fuori dal normale. Ne sa qualcosa la Roma e in particolare Abraham che nell'ultimo match ha dovuto fare i conti con un muro. Dal calcio alla tv, c'è un legame tra il portiere e il cinema. Infatti è apparso nel film Viaggi di nozze di Verdone, proprio in braccio all'attore romano.