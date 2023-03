Lecce Torino, conferenza Baroni: Blin, Oudin, Pezzella, Gallo

Lecce-Torino, le parole di Baroni

Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso in sala stampa: "Stiamo facendo un campionato importante. Contro il Sassuolo abbiamo perso solo per un episodio. A volte commettiamo errori tecnici, ma fa parte del percorso. Con Blin e Oudin c'è stata la svolta? Non sono concorde: la squadra ha assunto grande consapevolezza, nelle ultime due gare ci hanno penalizzato gli episodi. Loro due hanno fatto bene a San Siro, sono una gran risorsa, ne siamo consapevoli. Ma necessito tempo per riflettere. Blin a supporto di Hjulmand? Per noi è importantissimo, ma ripeto valuterò quanto prima. Il Torino merita la classifica che ha attualmente: è un match complicato, ma dobbiamo stare tranquilli. Pezzella e Gallo? Per me sono due titolari. Il primo è arrivato non al meglio, ora sta giungendo a una condizione ottimale. Non posso ragionare solo su 11-12 giocatori, devo avere una visione più larga: non trascuro nessuno. Il finale di stagione? Due sconfitte non possono scoraggiarci: dobbiamo restare legati ai nostri valori di squadra, bisogna onorare ogni partita con lavoro e impegno".