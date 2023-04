Lecce-Napoli, Falcone: "Vogliamo ripeterci, vi svelo cosa ho detto a Meret"

Wladimiro Falcone ha presentato in conferenza stampa Lecce-Napoli in programma venerdì 7 aprile alle 19 allo stadio "Via del Mare" . V entinovesima giornata di Serie A , arriva la capolista e il portiere rassicura i tifosi: "Pensano che ci siamo un po' rassegnati o abbiamo mollato, ma non è così. Sono un po' arrabbiati con noi, ma vogliamo uscire da questo momento di difficoltà il prima possibile".

Falcone: "A Meret ho detto che a Lecce tira vento come a Malta"

Falcone si è appena goduto la convocazione in Nazionale: "Sono molto soddisfatto, è stata bellissima esperienza. Ringrazio il Lecce per l'opportunità che mi ha dato. Spero e mi auguro che non sia la prima e l'unica, ma dovrò guadagnarmelo sul campo. Se ho parlato con Meret della sfida con il Napoli? No, ma a Malta c'era vento e gli ho detto che a Lecce è uguale. Sarà la gara più complicata in assoluto. Giochiamo in casa e vogliamo fare bene, vedremo come andrà".

Volare basso è la priorità di Falcone: "Non faccio miracoli, penso di essere stato un giocatore importante, ma non appelliamoci ai miracoli della difesa. Il gol prima o poi ce lo fanno, perciò, serve più convinzione lì davanti. Basta un gol per ritrovare il vero Lecce".

All'andata finì 1-1: "Speriamo di ripeterci, questa volta puntiamo a ripetere l'impresa davanti ai nostri tifosi Fermare una corazzata come il Napoli darebbe tanto morale".