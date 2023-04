Baroni, conferenza Lecce-Sampdoria: la risposta ai tifosi

Il Lecce è in un periodo negativo e non trova la vittoria da sei giornate. Dopo i tre punti contro l'Atalanta, i giallorossi hanno perso tutte le partite seguenti scendendo attualmente al sedicesimo posto a cinque punti sulla zona retrocessione. Baroni , in vista dello scontro salvezza contro la Sampdoria , ha parlato in conferenza stampa.

Lecce-Sampdoria, le dichiarazioni di Baroni

Queste le parole dell'allenatore: "Contro la Sampdoria sarà una partita importante. Abbiamo nove gare fondmentali e dobbiamo trovare punti che ci servono. La squadra sta bene sia di testa sia di gamba. Dobbiamo andare forte, con lucidità e la giusta concentrazione. Nelle ultime gare loro hanno variato diversi sistemi di gioco, ma noi siamo pronti. Queste sono gare dove dobbiamo centrare noi la prestazione, come il Lecce sa fare e faremo. Il nostro sistema di gioco non cambierà e qui dobbiamo solo rafforzare le nostre convinzioni. Oudin? Ha fatto una buona partita con il Napoli, ma quella di domani è una gara lunga e abbiamo bisogno di tutti. Spesso nella parte finale abbiamo bisogno dello sprint in più e siamo pronti a farlo". Su Maleh: "Noi conosciamo la forza di Maleh e pian piano la sta mettendo in campo. A quell'età bisogna giocare e non pensare e fare tutto con gioia e ferocia". Poi sui tifosi che hanno chiesto alla squadra di tirare fuori gli attributi: "La squadra ha mancato poche volte la prestazione, ma siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa in più. In settimana ho cercato di dare fiducia al gruppo, sottolineando tutto ciò che funziona, che è tanto e dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte".