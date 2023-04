Lecce-Sampdoria, Baroni: “Troppe celebrazioni dopo Bergamo. Poco concreti”

Lecce-Sampdoria, le dichiarazioni di Baroni

L'allanatore ha analizzato il pari con la Sampdoria: "Nel primo tempo abbiamo prodotto tante palle gol, ma sono partite che bisogna chiudere prima. Non abbiamo concesso nulla se non il gol, nato anche da un rimpallo. Quello che a me e alla squadra rimane, oltre all'amarezza grandissima, è la convinzione che la squadra è viva. A fine primo tempo avevo detto di rimanere alti, ma non l'abbiamo fatto bene. Il pareggio è nato da un rimpallo, ma saremo più forti di queste situazioni. Cosa manca per fare gol? "È un insieme di cose, è normale che le vittorie aiutano e noi siamo lì... Produrre più di quello che abbiamo fatto oggi è complesso. Mi sono piaciuti i confronti avuti nello spogliatoio a fine gara, c'è fiducia. Noi non ci siamo mai seduti e mai lo faremo. Dopo Bergamo lo dicevo che c'erano molte celebrazioni. Sapevo ci fossero difficoltà da affrontare. Nonostante prestazioni così importanti non è facile vincere. La squadra, però, deve concretizzare in questo finale. Se continuiamo con queste prestazioni, non sono preoccupato. dal 2004 nessuna squadra avesse fatto mai così tanti tiri in porta nel primo tempo." Poi sul pubblico: "Se può pesare su una squadra così giovane? No, il nostro pubblico ci ha dato sempre una grande mano".