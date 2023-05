Baroni e Juve-Lecce: Vinsi il primo trofeo di Agnelli, sono grato

Il Lecce , dopo la vittoria contro l'Udinese , si prepara ad affrontare la trasferta di Torino contro la Juventus del turno infrasettimanale, in programma mercoledì 3 maggio alle ore 18. Alla vigilia della gara ha parlato in conferenza Marco Baroni. L'allenatore dei pugliesi ha voluto ricordare il suo periodo in bianconero : "Sarò sempre riconoscente ai bianconeri, quando arrivai nel settore giovanile vinsi il primo trofeo dell'era Agnelli con la Primavera".

Juventus-Lecce, le parole di Baroni

Marco Baroni ha analizzato la prossima partita contro la Juventus: "Vogliamo scrivere una pagina di storia e trovare punti importanti per la salvezza. A Torino ce la giocheremo a viso aperto e non voglio parlare di turnover visto il livello raggiunto dal gruppo nelle ultime partite. Ogni partita deve essere come l'ultima, per noi non ci deve assolutamente essere domani. Siamo una neopromossa, vogliamo salvarci a tutti i costi. Chi dice che la Juve non stia facendo bene, si sbaglia di grosso: sono vivi e determinati. Noi più pronti rispetto all'andata". Sui singoli: "Gendrey non sta benissimo fisicamente. Umtiti sta bene e in quel ruolo siamo coperti. Banda? Senza Strefezza in campo al 99%".