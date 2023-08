Rafia, primo gol in Serie A: l'ex Juve a segno contro la Fiorentina

La prima volta non si scorda mai. Hamza Rafia ha segnato il suo primo gol in Serie A andando a bersaglio con il Lecce al "Franchi" contro la Fiorentina .

Il trequartista tunisino ha accorciato le distanze segnando al 49' del secondo tempo e spianando la strada alla rimonta dei salentini, che erano andati sotto all'intervallo di due reti siglate per la Viola da Nico Gonzalez al 3' e Duncan a 20'.

Rafia, gol alla Fiorentina: destro all'incrocio dei pali

Su assist di Banda, Rafia si è tolto la soddisfazione del primo centro in massima serie con un gran destro all'incrocio dei pali. Una gioia immensa dopo aver lasciato intravedere grandi sprazzio del suo talento con la maglia del Pescara ed aver convinto Corvino a puntare su di lui per un doppio salto di categoria che, almeno per quanto riguarda l'inizio del percorso in A di Rafia con il Lecce, si sta rivelato alla sua portata sia per mezzi tecnici sia fisici. Krstovic ha poi riacciuffato i toscani al 76' fissando il risultato finale sul 2-2.