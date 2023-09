Krstovic, D’Aversa spiazza in conferenza: "Aveva solo bevuto tanto...”

Il Lecce è sicuramente tra le protagoniste in questo inizio di stagione. D'Aversa però ha voluto smorzare gli animi e tenere tutti con i piedi per terra, per evitare che ci siano distrazioni.

Il Monza vive un momento totalmente opposto, con soli tre punti in tre giornate e avranno l'occasione di rifarsi. Intanto l'allenatore dei giallorossi ha presentato il match contro i brianzoli e ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, in particolare su Krstovic.

Monza-Lecce, le dichiarazioni di D'Aversa

D'Aversa ha sciolto subito ogni dubbio sulle condizioni di Krstovic, che ha avuto problemi con la Nazionale: "Nikola mi aveva rasserenato la sera stessa, aveva solo bevuto tanto prima della partita. Il resto della rosa? Sicuramente abbiamo migliorato la condizione fisica di Oudin e degli altri giocatori: due settimane di ottimo lavoro. Come sta Sansone? Per quanto si possa essere allenato da solo, gli manca la partita. Le valutazioni sul minutaggio minimo si possono fare, ma bisogna portarlo in condizione senza fargli fare male". Sul Monza: "Gioca uomo su uomo in fase difensiva, si difendono 3-4-1-2 e costruiscono 3-4-2-1. Sfruttano trequartisti e ampiezze, portando 4 giocatori in fascia per portare superiorità numerica. Sono simili all'Atalanta, duri da affrontare".

Infine un momento di umiltà e lucidità: "Questa posizione di classifica non ci appartiene. Nel calcio basta un episodio per far cambiare tutto, pensate alle occasioni di Immobile e Cabral. Non siamo assolutamente arrivati al nostro obiettivo. Nell'arco del campionato ci saranno momenti delicati. Questa squadra deve giocare con voglia e determinazione perché salvarsi: se lo facciamo all'ultima giornata abbiamo fatto il nostro dovere. Ho letto tanti, troppi complimenti. Invece non ho letto nessuna polemica sui calendari, in virtù dei quali non possiamo fare una settimana piena di lavoro. L'entusiasmo serve, ma non possiamo dimenticare il nostro obiettivo".