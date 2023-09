Lecce, D'Aversa: "C'è una differenza tra Juve e Napoli"

Al Via del Mare il Lecce è rimasto imbattuto, anzi ha sempre vinto nelle tre gare disputate tra le mura amiche contro Lazio, Salernitana e Genoa. Quella contro i bianconeri è stata la prima sconfitta in stagione per i pugliesi che ora vuole ritrovare un risultato positivo contro i campioni d'Italia.

Lecce-Napoli, conferenza D'Aversa

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza in vista della sfida col Napoli: "Difficoltà? A elencarle tutte non finiamo più. Hanno una squadra completa. Osimhen è uno dei migliori in Europa nell'attacco della profondità e il Napoli, a differenza della Juve, ama il fraseggio. Vogliamo fare una grande prestazione". Poi il tecnico è tornato a parlare della sfida contro i biaconeri: "Non è sempre facile fare 19 tiri come contro la Lazio, giocavamo con la Juve. Dobbiamo essere più bravi quando abbiamo noi la palla. La gara persa non lascia contenti ma va analizzata a dovere. Non era doveroso vincere ma la squadra in campo mi è piaciuta, soprattutto in fase difensiva".

Sulla formazione anti Napoli: "Per me ho tutti titolari e i ragazzi si allenano bene. Domani cercherò, dove possibile di cambiare qualcosa, ma in determinati ruoli posso fare più scelte. Andiamo alla ricerca della performance del giocatore". In chiusura sui cartellini: "I due rossi sono stati sbagliati ma non voglio tornarci. Rocchi sta facendo un ottimo lavoro. Su certe situazioni dobbiamo fare più attenzione".