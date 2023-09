D'Aversa e Lecce-Napoli: "Se si perde 4-0 bisogna stare zitti"

Dura sconfitta per il Lecce , che al Via del Mare cade contro il Napoli . Gli azzurri di Rudi Garcia calano il poker , in una gara senza storia ma con un risultato forse eccessivamente pesante per il gioco espresso dai giallorossi. È dispiaciuto il tecnico dei pugliesi, Roberto D'Aversa , al triplice fischio. Per il risultato, ma soprattutto perché la sua squadra avrebbe potuto dare maggiormente filo da torcere ai campioni d'Italia in carica.

D'Aversa dopo Lecce-Napoli

Queste le parole di D'Aversa ai microfoni di Dazn: "C'è rammarico perché eravamo partiti bene nel primo tempo, subendo poi gol su palla inattiva. Sull'aspetto della volontà non posso recriminare nulla, chiaro che poi il risultato dice 0-4 e non dobbiamo dire niente. Potevamo riaprirla, ma il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe. Cosa ci dicono le sfide contro Juventus e Napoli? Qual è il percorso che dobbiame fare, non son queste le gare da vincere ma dobbiamo riflettere sul fatto che in entrambe le partite siamo stati noi a concedere qualcosa. E poi oggi c'è mancata la volontà di andargli a far male: se hai le possibilità di segnare devi sfruttare le occasioni avute, e oggi ne abbiamo avute a differenza della gara contro la Juventus. Il Napoli oggi ha avuto grande determinazione nel voler portare il risultato a casa, da parte nostra c'è stata meno. Abbiamo concesso troppo ad una squadra con così tanta qualità". Infine su Krstovic: "È bravo a rubare il tempo, oggi i calciatori del Napoli sono stati bravi in quelle situazioni ma non siamo stati bravi a servirlo, abbiamo fatto pochi cross. Ora guardiamo avanti e alla partita con il Sassuolo".