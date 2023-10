D'Aversa: "Calendario, nessuno penalizzato come il Lecce"

Lecce-Sassuolo, le dichiarazioni di D'Aversa

A presentare il match in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del Via del Mare, il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa: "Il Sassuolo ha perso col Monza, ma poteva portarsi in vantaggio. Hanno un potenziale offensivo importante: servirà una grande gara per portare a casa un risultato positivo. I ko con Juve e Napoli erano preventivabili, anche Lazio e Fiorentina erano superiori di noi sulla carta ma lì siamo stati bravi noi. Sul calendario non siamo stati fortunati, da dopo la sosta nazionali non siamo riusciti mai a fare una settimana tipo. Il Sassuolo, poi, lo scorso turno ha giocato due giorni dopo. Inutile fare polemica però siamo una squadra che deve salvarsi e per il tipo di programmazione del lavoro che dobbiamo fare sembra di giocare un turno infrasettimanale di Champions. Nessuno è stato penalizzato quanto il Lecce". Sul morale: "Dopo la sconfitta con il Napoli era giù. Risultato pesante, ma dobbiamo giudicare con equilibrio: all'87' la gara poteva ancora cambiare, nel primo tempo abbiamo creato un paio di situazioni importanti". Sui singoli: "Spezzo una lancia in favore di Oudin e Sansone: le scelte su di loro non sono state di natura tecnica, sono dipese da una condizione fisica non eccellente. Non sono al massimo per poter partire dall'inizio".