D'Aversa avvisa il Toro: "Krstovic sa che deve fare. Almqvist? Decisivo"

Due pareggi contro Sassuolo e Udinese per il Lecce nelle ultime uscite. I pugliesi vogliono dare continuità e al Via del Mare accolgono un Torino ferito dopo la sconfitta subita contro l'Inter . Un avvio di stagione più che positivo per i giallorossi dopo l'avvicendamento in panchina con l'addio di Baroni e l'arrivo di D'Aversa, proprio il tecnico in conferenza presenta la gara coi granata.

Lecce-Torino, conferenza D'Aversa

Roberto D'Aversa ha presentato la sfida col Torino: "L'aspetto tattico è questo: loro difendono uomo su uomo cambiando delle scalate in avanti. Dobbiamo essere pronti in quest'ottica, sapendo i loro pregi e difetti. Loro sono in difficoltà di classifica perché se guardo alla rosa... Zapata, Ilic, sono stati fatti investimenti per una squadra che ha un valore importante". Poi su Udinese e Sassuolo: "Meritavamo di vincere? Dipende dai punti di vista. Sentendo gli allenatori delle due formazioni dovevano portare a casa tre punti loro...".

Sui singoli: "Venuti avrà il suo spazio, ha pagato l'infortunio. Gendrey contro l'Udinese è stato uno dei migliori in campo, poi gli è stato fischiato un mezzo rigore... Gallo e Dorgu mi garantiscono 90 minuti di qualità. Almqvist in calo? La mancanza di gol inganna ma da un momento all'altro può trovarti la giocata". In chiusura su Krstovic: "Deve restare sereno anche quando non segna. Subirà una marcatura asfissiante e dovrà essere bravo a venire incontro e giocare per la squadra".