Il Toro crolla con l'Inter: Thuram, Lautaro e Calhanoglu gol, Schuurs ko

Torino-Inter, la cronaca

Gara fin da subito molto equilibrata, soprattutto a centrocampo e con poche occasioni nella prima frazione di gioco. L'unica occasione degna di nota arriva al 35° minuto ed è del Torino: Seck rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro, respinto alla grande da Sommer che con un grande intervento salva la porta dell'Inter. Il primo tempo termina così sullo 0-0 ma la ripresa si apre con una doccia fredda per Juric: al 49° un intervento scomposto di Barella causa l'infortunio di Schuurs che mette male il piede sinistro e cade toccandosi il ginocchio: il difensore olandese esce così tra le lacrime, sostituito da Sazonov. Passano meno di dieci minuti e arriva il vantaggio nerazzurro: sgaloppata sulla destra di Dumfries che mette in mezzo e trova puntuale Thuram che incrocia il destro e piazza la palla alle spalle di Milinkovic-Savic. Al 66° ecco il raddoppio dell'Inter: angolo di Calhanoglu, spizzata di Acerbi e Lautaro di testa, lasciato solo, appoggia in rete la palla del 2-0: per l'argentino è la rete numero 11 in campionato. Il gol del definitivo 3-0 è arrivato su rigore al 93° grazie alla firma di Calhanoglu: a propiziarsi il tiro dal dischetto è stato Mkhitaryan. Simone Inzaghi vola così in testa al campionato, in attesa del Milan impegnato domani in casa nel posticipo serale contro la Juventus.