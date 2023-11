D'Aversa dopo Roma-Lecce: "Un peccato, ecco perché abbiamo perso..."

"Non siamo partiti benissimo, siamo stati fortunati nel primo tempo perché nei primi 10-15 minuti ha fatto meglio la Roma. Poi pian piano abbiamo letto bene la partita e nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Siamo andati in vantaggio, però quando in Serie A hai la possibilità di raddoppiare devi farlo, non puoi permetterti di mollare la presa nel giro di due minuti. E' un peccato, non siamo stati neanche maliziosi nel portare a casa il pareggio. Invece abbiamo battuto subito velocemente la palla per cercare di vincere". Roberto D'Aversa ha commentato così, ai microfoni di Dazn, la sconfitta del suo Lecce sul campo della Roma.