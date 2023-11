Lecce-Milan, D'Aversa perde Almqvist: "Ecco chi può sostituirlo"

Il Lecce deve uscire da un vortice negativo e soprattutto da una serie di risultati difficili. Dopo gli undici punti dei tredici totali conquistati nelle prime cinque uscite i giallorossi stanno attraversano un periodo buio. Da sottolineare c'è anche il calnedario visto che le ultime sconfitte, tolta quella al Via del Mare col Torino, arrivano con le big della Serie A: Juventus, Napoli e Roma, nel mezzo anche l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Parma . La gara di domani sarà contro un Milan in ripresa dopo la vittoria in Champions, ma l'allenatore dei pugliesi parla chiaro in conferenza: "Portiamo in campo la rabbia della sconfitta subita all'Olimpico ".

Lecce-Milan, conferenza D'Aversa

Roberto D'Aversa ha analizzato la prossima sfida col Milan: "Non dobbiamo avere dubbi perché loro sono quelli visti in Champions. Affrontiamo una grande squadra e allenata da un grande allenatore, ma siamo pronti per fare la prestazione. Nessuno credeva nella nostra prestazione prima della gara con la Roma, con loro dovremo andare oltre le nostre possibilità. Potremo contare anche sul fattore stadio, perché sarà sold out". Sulla gara contro la Roma: "A fine gara avrei voluto spaccare lo spogliatoio, non possiamo permetterci di concedere qualcosa nei finali di gara. Avremmo dovuto gestire meglio alcune situazioni".

Su Almqvist: "Si è fatto male in un giorno di pioggia e col campo pesante. Noi prepariamo le partite in base all'avversario. Sansone può darci una mano, ha fatto molti gol in carriera". Sulla formazione: "Cerchiamo sempre un equilibrio. Ho diversi dubbi in generale perché qualche giocatore sta crescendo. Gonzalez e Gallo sono entrati bene". In chiusura su Blin: "Ha 30' nelle gambe ma conoscendolo ne vorrebbe giocare 90'".