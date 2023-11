D'Aversa, Lecce-Milan e come è nata la rimonta: cosa è successo all'intervallo

Amaro in bocca per il Lecce dopo il 2-2 contro il Milan . Difficile pensare di poter disdegnare un pari con i rossoneri prima dell'incontro, ma in casa giallorossa resta la delusione per aver rimontato due reti e aver visto annullare il gol vittoria dal Var. Una decisione, quella di arbitro e Video Assistant Referee, che ha fatto arrabbiare e non poco il presidente del club pugliese Sticchi Damiani .

D'Aversa e la rimonta Lecce sul Milan

Ma a fine gara, in conferenza stampa, anche il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha detto la sua sulla gara: "Avevo chiesto di riprenderci quanto avevamo perso a Roma: trovarsi con uno svantaggio di due reti avrebbe ammazzato chiunque, ma i ragazzi hanno continuato a crederci dimostrando di avere una forza mentale da grande squadra. Per quanto mi riguarda, oggi hanno vinto la partita. Dispiace vedere annullato un gol nell'ultima azione del match: abbiamo esultato per la vittoria, purtroppo non è andata così. Avessimo vinto sarebbe stato un risultato storico, ancor di più dopo la delusione per il ko con la Roma. In due partite abbiam visto scivolare via 5 punti, 2 per nostri demeriti e 3 per decisioni di altri. Mi auguro che i 2 punti persi oggi non incidano sulla corsa salvezza". D'Aversa svela anche cosa è accaduto nell'intervallo e come è nata la rimonta: "A fine primo tempo ho fatto rivedere ai ragazzi le azioni dei gol subiti, non possiamo prendere una rete da fallo laterale. Ciò che conta è la volontà di vincere nel duello personale: nella ripresa la squadra ci hanno creduto fino all'ultimo. I subentrati hanno fatto davvero bene, avevamo ribaltato il risultato ed era importante".