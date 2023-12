D’Aversa: “Ci davano tutti per ultimi. Ma solo Inter, Juve e Bologna..."

Lecce-Frosinone, conferenza D'Aversa

"Le problematiche le hanno tutti. Il Frosinone dimostra di essere una squadra ben organizzata che gioca bene a calcio. Sono duttili, hanno giocato sia a 3 sia a 4. È una partita molto importante e c'è bisogno ci sia il clima che abbiamo respirato con Lazio e Milan. La partita di domani può aprire scenari molto importanti: devono giocare contro l'intero Salento" - ha spiegato D'Aversa in conferenza stampa. L'allenatore ha poi proseguito: "Tutti ci davano per ultimi e penultimi, ma con lavoro e bravura si ottengono risultati diversi. Dobbiamo andare in campo con determinazione ed entusiasmo. In questo campionato ci sono squadre costruite per vincere e altre costruite per non perdere. Oggi solo Inter, Juve e Bologna hanno perso meno del Lecce: teniamolo a mente. Dobbiamo scendere in campo con la testa giusta e spinti dal nostro pubblico, che ci ha trascinato in tante partite". Sul rientro di Almqvist: "Valuteremo col tempo: quando guarirà dalla febbre analizzeremo il problema fisico".