Di Francesco pensa alla Juve: “Ora ho un problema”

Il tiro da fuori di Ramadani allo scadere ha beffato il Frosinone a Via del Mare, al termine di una partita equilibrata, con più occasioni create da gialloblù. Una gara speciale per Kaio Jorge, autore del suo primo gol in Serie A grazie al rigore che gli ha lasciato calciare Soulé. Al termine del match l'allenatore degli ospiti, Eusebio Di Francesco , ha analizzato la partita.

Lecce-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

Queste le parole dell'allenatore del Frosinone ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo essere più concreti. Il Lecce è stato bravo a farlo e noi dovevamo crederci un po' di più. Resta l'amaro in bocca per questa sconfitta immeritata, ma portiamoci a casa le cose buone. La prestazione c'è stata e abbiamo attaccato bene, concedendo poco agli avversari. Potevamo essere più lucidi nelle scelte finali, la stessa cosa è successa contro il Torino. Se non avessimo creato nulla sarei più arrabbiato. Nervosismo? Non dobbiamo andare dietro alle proteste, dobbiamo pensare alla partita, tanto gli arbitri non cambiano. Emergenza difesa? Purtroppo sì e devo ringraziare Monterisi che è sceso in campo con una caviglia il doppio di una normale. Non avere terzini ora è un problema. Cosa ho detto a D'Aversa? Gli ho fatto i complimenti".