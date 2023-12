Kaio Jorge, primo gol in Serie A: il gesto di Soulé prima del rigore

Arriva la prima rete in Serie A per Kaio Jorge: il brasiliano è andato a segno su calcio di rigore, firmando il gol del pari per il Frosinone dopo il vantaggio del Lecce firmato Piccoli. Il tiro dagli undici metri, concesso dopo l'intervento del Var, era stato preceduto da un altro penalty, stavolta però prima assegnato e poi tolto dopo il controllo televisivo. In quell'occasione Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge avevano già discusso su chi dovesse tirarlo, decisione che si è concretizzata qualche minuto dopo.