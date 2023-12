D'Aversa: "Krstovic titolare? C'è un motivo. Anche il pari andava stretto"

Atalanta-Lecce, l'analisi di D'Aversa

Ad analizzare la partita ai microfoni di Dazn il tecnico dei giallorossi, Roberto D'Aversa: "Anche se avessimo pareggiato avremmo potuto recriminare: abbiamo avuto tante occasioni da gol che non abbiamo sfruttato. Voglio fare comunque i complimenti ai ragazzi, non è facile venire a Bergamo e fare la partita che hanno fatto oggi, a dimostrare che stanno lavorando bene. Il rammarico è per il risultato finale. Cosa è mancato? Solo un pizzico di precisione nelle conclusioni: penso a casi come quelle di Krstovic, di Piccoli o di Oudin, serviva un po' di precisione in più. Il fatto che ci siano delle assenze rappresenta un'opportunità per gli altri. Dispiace tornare a casa con 0 punti dopo una prestazione del genere". Sulla titolarità di Krstovic e la conseguente panchina di Piccoli: "Devo fare delle scelte, per le caratteristiche di Djimsiti ho preferito far partire Krstovic, che sa tenere palla. E infatti ha avuto due palle gol, come poi comunque le ha avute Piccoli. Ma sono giocatori che hanno la possibilità di far bene, che partano dall'inizio o subentrino a gara in corso". Sul 2023 del Lecce: "Avremmo voluto finire l'anno con un risultato positivo, dispiace non averlo regalato ai tifosi che sono venuti fino a Bergamo".