D'Aversa: "Come mettere in difficoltà la Juve. Con quella fase difensiva..."

Roberto D'Aversa ha presentato in conferenza stampa la gara di campionato tra Lecce e Juventus di scena al Via del Mare domenica sera alle ore 20:45. Il tecnico dei salentini ha dichiarato: "Si cerca di affrontare la Juve come nel girone di andata, quando perdemmo a causa di una palla inattiva. Concedemmo poco, sebbene loro siano molto forti e lotteranno fino alla fine per vincere lo scudetto. Serviranno coraggio ed intensità; hanno una qualità superiore, ma con intensità e determinazione possiamo metterli in difficoltà". D'Aversa ha poi aggiunto: " Pierotti ? Si è presentato abbastanza bene. Veniva da un paio di settimane di allenamenti. E strutturato, ha gamba, ha ricoperto perlopiù il ruolo di esterno destro. Può giocare su entrambe le fasce".

D'Aversa: "Dobbiamo fare una grandissima prestazione"

"Noi dobbiamo fare una grandissima prestazione. La Juve sa fare molto bene la fase difensiva, con giocatori fisici ed esperti. Il giudizio sulla bellezza di una partita lo influenza il risultato finale. Quello è ciò che conta". Infine sul momento di Krstovic ha aggiunto: "Devo ragionare sulla prestazione e nelle ultime due l'ha fatta. A volte il gol non dipende solo da lui, il cross a Roma era forte. Lui deve continuare a crescere come sta facendo. Se lui va in campo alla ricerca della prestazione, il gol arriverà". Così D'Aversa su Sansone e Oudin: "Sansone ha fatto mercoledì il primo allenamento dopo 20 giorni di assenza, ragioneremo sul minutaggio. Non siamo in emergenza numerica. Oudin da quando lo utilizzo esterno sta facendo ottime cose. Ha qualità a prescindere se gioca a destra o a sinistra, è importante per le palle inattive. Lo sto valutando esterno in questo momento e in fascia sta avendo un ottimo rendimento, non vedo per quale motivo spostarlo a centrocampo. Le sue prestazioni da esterno sono ottime".