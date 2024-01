D'Aversa post Lecce-Juve: "Ce la siamo giocata alla pari, il primo gol..."

LECCE - Quarta sconfitta nelle ultime 5 partite per il Lecce di Roberto D'Aversa sconfitto in casa 3-0 dalla Juventus. Le parole dell'allenatore giallorosso ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Abbiamo fatto dei buoni 60 minuti ma dopo il primo gol è venuta fuori la forza della Juventus che fa fatica a subire gol e a concedere occasioni. Il rammarico è sulla prima rete quando avevamo un giocatore per terra e potevamo gestirla meglio, invece abbiamo subito lo svantaggio su contropiede per voler segnare. Molto probabilmente il primo gol subito ha smontato i ragazzi".