Lecce, D'Aversa e il ko con la Juve: "Ha vinto per una questione di..."

Vigilia di campionato per il Lecce, che domani a Marassi affronterà il Genoa in uno scontro che potrebbe voler dire tanto gli ospiti, che in caso di vittoria si allontanerebbero sensibilmente dalla zona salvezza. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta al Via del Mare contro la Juventus capolista: un ko che, a detta del tecnico dei pugliesi Roberto D'Aversa, ha dato alcuni spunti di riflessione importanti e da non ripetere in futuro.