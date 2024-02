D'Aversa, conferenza Lecce-Inter: "Non credo nell’impossibile. Dobbiamo..."

Il Lecce è chiamato a dare una svolta dopo i recenti risultati: 7 sconfitte nelle ultime nove gare, ultima vittoria nel 3 a 2 del Via del Mare contro la Fiorentina . Un momento non proprio positivo per i salentini che in questo turno affronteranno la capolista Inter. Non la miglior formazione con cui giocare in questa situazione, ma D'Aversa in conferenza ha detto: "Non credo nell'impossibile nel calcio".

Lecce-Inter, conferenza D'Aversa

Roberto D'Aversa ha analizzato la prossima gara contro l'Inter: "Affrontiamo una squadra che viene da nove vittorie consecutive. I numeri del 2024 sono importanti, può sembrare impossibile fare risultato ma io non ci credo. Qualche aspetto positivo c'è: giochiamo in casa ad esempio. Dobbiamo cercare di mettere in difficoltà una squadra che ha giocato una gara di Champions. C'è sempre qualcosa da perdere. Dobbiamo dare il massimo e vedere come vanno le cose". Poi il tecnico è tornato sulle ultime sconfitte: "Il Bologna sta dimostrando di essere una grande squadra. Son partite legate agli episodi. Al Dall'Ara abbiamo avuto occasioni clamorose che non abbiamo concretizzato. Con il Torino non ci è stato dato un rigore e poi alla fine queste cose indirizzano le partite". Poi sui singoli: "Pierotti migliora allenamento dopo allenamento, ma ha bisogno di tempo per ambientarsi. Banda è recuperato, vedremo se potrà partire dall'inizio. Difesa? Baschirotto non avrà problemi, su chi lo affiancherà ho due solizioni, sceglierò domani". In chiusura sui dubbi di formazione: "Sempre i soliti perché i ragazzi si allenano al massimo".