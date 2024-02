Torino-Lecce 2-0: Bellanova e Zapata per l'Europa, Pongracic espulso

Il Toro vuole l’Europa. I granata battono il Lecce e si portano in 9ª posizione a quota 36 punti. Un successo firmato Bellanova e Zapata e che vale come lasciapassare per la scalata che ha ora in serbo il calendario. Juric è infatti chiamato ad affrontare un durissimo itinerario che partirà dallo Stadio Grande Torino, dove ospiterà la Lazio di Sarri, passando per l’Olimpico di Roma dove lo attende De Rossi, scontrandosi infine con la Fiorentina in casa e con il Napoli al Maradona. I salentini - ancora a secco di vittorie in trasferta - rimediano l'11ª sconfitta in campionato e restano fermi a 24 punti in classifica.