Ilic, riecco l’architetto del Torino che disegna l’Europa

Ivan Ilic si è completamente ristabilito dai problemi muscolari che lo avevano escluso dalla trasferta di Cagliari in cui il Toro si è preso i tre punti rafforzando la sua speranza di raggiungere l’Europa. E domenica contro la Salernitana dovrebbe riprendere il suo posto in cabina di regia formando il tandem centrale con Linetty, uno dei più in forma. Ricci, che si è ristabilito a tempo di record dalla distorsione alla caviglia rimediata in Sardegna, probabilmente comincerà dalla panchina per poi entrare a partita in corso. Del resto come si fa a tenere fuori uno come il polacco? A proposito. Linetty ha avuto la conferma che verrà richiamato in Nazionale per la fase finale dei campionati europei, si è conquistato il posto dopo essere stato scartato dai mondiali in Qatar.