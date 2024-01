Infortuni Buongiorno e Ricci: condizioni e recupero dopo Cagliari-Torino

Il Torino torna da Cagliari con tre punti e una buona prestazione , ma con qualche defezione. A far preoccupare Juric è Buongiorno : per il difensore italiano si teme una lussazione alla spalla destra , nonostante il giocatore abbia terminato la partita e sia uscito dal campo solo dopo il triplice fischio, respingendo gli ultimi assalti dei sardi fino al 2-1 finale. Le brutte notizie non finiscono qui, perché i granata durante il match hanno perso anche Ricci .

Ricci e Buongiorno preoccupano Juric

Il Torino ora è in un buon momento come confermano i sette punti nelle ultime tre giornate. L'allenatore granata però deve fare i conti con alcuni ko. Dopo il problema fisico riportato da Ilic, ora Juric dovrà fare a meno anche di Ricci. Il centrocampista italiano, dopo il bel gol del 2-0 contro il Cagliari, ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed è uscito nel corso del secondo tempo lasciando spazio a Gineitis. L'allenatore ne ha anche parlato nel post partita: "Ricci ha sempre un po' di problemi quando si infortuna. Rientra per un paio di partite un po' sotto di condizione, ma sempre a un livello molto alto. Ha fatto un gran bel gol, ma gli si è girata la caviglia... Speriamo non sia niente di grave, dobbiamo valutare bene sia lui, sia Buongiorno. Siamo pochi, vedremo i prossimi giorni...". In attesa delle analisi mediche si valuteranno i tempi di recupero. Nella prossima giornata Zapata e compagni affronteranno la Salernitana, che è alla ricerca di punti importanti per la salvezza.