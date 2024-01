Sazonov c’è, Juric si fida del guerriero: con la Salernitana può partire dal 1'

TORINO - Più che una partita di pallone, o meglio più che uno scampolo della sfida giocata e vinta dal Torino a Cagliari, quello di Sazonov in Sardegna è stato un immolarsi. Definibili tra importanti e decisivi, gli interventi compiuti dal georgiano nel quarto d’ora in cui è rimasto in campo. Il più difficile, per i granata che nella parte finale della prova si sono spesi per difendere il doppio vantaggio (firmato da Zapata e Ricci) messo a repentaglio dal gol di Viola. Minuti di sofferenza - in considerazione della conclamata capacità del Cagliari di Ranieri di ribaltare situazioni complesse nei finali di gara - che hanno visto l’ex difensore della Dinamo Mosca tra i protagonisti. Negli ultimi due minuti di recupero ha chiuso due volte su Lapadula: la prima contrastando la conclusione del centravanti, la seconda impedendo che il pallone potesse arrivare a Wieteska, in posizione ideale per battere Milinkovic-Savic.