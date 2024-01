Rodriguez-Torino, si tratta. Ma l'accordo è ancora lontano

TORINO - Il Toro si sta portando avanti con i giocatori in scadenza: dopo aver prolungato per un’altra stagione quelli di Vojvoda e Linetty, adesso sta lavorando con l’entourage di Djidji e, soprattutto, di Rodriguez, il rinnovo che al momento è quello più difficile da raggiungere visto che le parti sono molto distanti. Ma procediamo con ordine. Vojvoda e Linetty avevano un’opzione di rinnovo che Davide Vagnati ha esercitato. Si tratta di due giocatori polivalenti, apprezzati da Juric. Il kosovaro, per rendere l’idea, pur essendo un destro naturale gioca con buona padronanza anche a sinistra con discreti risultati. Il tecnico croato, in quella zona di campo, lo sta alternando con l’austriaco Lazaro. I risultati sono discreti anche se l’allenatore, come ha più volte dichiarato, vorrebbe avere un sinistro naturale. Il mercato è ancora lungo e chissà che non venga accontentato. E la determinazione di Linetty spesso fa la differenza, in mediana.