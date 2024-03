D'Aversa squalificato quattro giornate per la testata a Henry: la decisione

Giudice Sportivo, squalificati D'Aversa e Henry

Il Giudice Sportivo ha deciso di punire Roberto D'Aversa con quattro turni di squalifica per "per aver, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente". Punito anche Thomas Henry con una giornata di squalifica per "comportamento non regolamentare in campo (Seconda sanzione); per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione".