Gotti e la carta a sorpresa per Lecce-Empoli: "Segna, sente la porta"

Una sfida che vale più di 3 punti: il Lecce ospita al Via del mare l'Empoli di Davide Nicola, in un match che potrebbe dire molto in chiave salvezza. I giallorossi sono reduci dal ko per 3-0 col Milan, avendo disputato comunque una buona prestazione in una gara ricca di polemiche. Contro i toscani servirà necessariamente raccogliere i frutti del lavoro per provare ad allontanare la zona salvezza.