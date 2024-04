Gotti: "Rafia? Con me neanche un minuto. Spero che…"

Il momento caldo della stagione è arrivato, i punti iniziano a diventare pesantissimi in chiave salvezza. Ancor di più quando di fronte si trovano Lecce e Sassuolo : i giallorossi saranno ospiti dei neroverdi nel lunch match di domani. Se la squadra di Ballardini ( reduce dal pari col Milan ) è a 26 punti e in zona retrocessione, di contro i pugliesi sono a 32 e, in caso di vittoria, darebbero una sterzata importante alla graduatoria, allontanando ulteriormente il terzultimo posto.

A presentare la sfida nella conferenza stampa della vigilia il tecnico del Lecce, Luca Gotti : "Lo scorso weekend ci sono stati risultati clamorosi: tutte e 7 le squadre coinvolte nella lotta salvezza sono vive, tutti i tecnici hanno la consapevolezza di potercela fare ma anche che non sarà facile. Il Lecce con 32 punti di certo non è salvo, perché vorrebbe dire pertere con Sassuolo, Udinese e Cagliari. Magari con 34-36 punti si, ma sono proiezioni giornalistiche: non parlo di queste cose con i ragazzi, sarebbe un errore".

Gotti e l'attesa per Rafia

Il focus si posta poi alla sfida di domani e alle scelte di formazione: "Piccoli e Krstovic insieme? Sceglierò al meglio, c’è una gara che inizia ed una in divenire. Oudin esterno? Lo ha fatto diverse volte. Qualche anno fa aveva un valore di 15 milioni e giocava in quella zona. Lo stesso Rafia ha fatto l’esterno. Poi Sansone, Pierotti e Dorgu. Proverò a mettere in campo una squadra equilibrata ed organica: non è una singola posizione che può determinare le mie scelte".

E a proposito del citato Rafia, out per infortunio da inizio marzo: "Con me non ha giocato neanche un minuto. Attendo di poterlo gratificare, chissà magari già nella partita di domani. E gratificare non vuol dire regalare".