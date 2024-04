Gotti esalta Dorgu: "Pronto per una big. Sostituirlo è un insulto al calcio"

Seconda vittoria di fila per il Lecce , che cala il tris al Mapei Stadium contro il Sassuolo e sale a 35 punti in classifica. Un successo molto importante per la lotta salvezza e che tranquillizza anche Gotti , che a fine partita ha parlato ai microfoni di Dazn. L'allenatore ha esaltato la prestazione di Dorgu , autore di un gol, e ha apprezzato la coppia Piccoli-Krstovic.

Sassuolo-Lecce, le dichiarazioni di Gotti

"Quella di oggi è stata una dimostrazione di vittoria di gruppo. Oltre le assenze, chi ci è stato ha dato una grande mano, anche chi aveva giocato meno. Una cosa molto bella per un allenatore" - ha spiegato Gotti. Poi ha proseguito: "Il legame della coppia Krstovic-Piccoli? Dal mio punto di vista due attaccanti così possono giocare insieme. Hanno vissuto un percorso da antagonisti e improvvisamente hanno capito di poter cooperare. Forse questa è stata la scintilla. Dorgu? Toglierlo dal campo è quasi un insulto al calcio. Il gol del 2-0 è stato bellissimo, per come è entrato dentro al campo. Una rete da giocatore maturo. È destinato a grandi palcoscenici". Poi ha concluso: "L’atteggiamento di umiltà che stiamo dimostrando è una delle componenti che stanno dando valore al nostro percorso. Se ora sono più sereno? Molto. Abbiamo il nostro futuro in mano e siamo padroni del nostro destino, senza dover guardare gli altri. Condizioni Gendrey? Solo stanchezza".