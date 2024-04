Tris del Lecce al Sassuolo: Gotti vede la salvezza, Ballardini nei guai

Vittoria pesante del Lecce in casa del Sassuolo in ottica salvezza: gli uomini di Gotti mettono a segno il secondo successo consecutivo in campionato battendo per 3-0 gli emiliani grazie alle reti di Gendrey , Dorgu e Piccoli . I salentini volano così a 35 punti ed escono dalle zone calde della classifica . Dopo tre pareggi di fila, torna alla sconfitta il Sassuolo: la squadra di Ballardini non sa più vincere e resta penultima a quota 26 punti.

Sassuolo-Lecce, la cronaca

Il parziale si sblocca dopo appena undici minuti, sugli sviluppi del calcio di punizione battuto profondo da Oudin e spedito in rete da Gendrey, che prende bene il tempo e di testa sigla l'1-0. Vantaggio che soli quattro minuti dopo si trasformerà il raddoppio, grazie alla leggerezza della difesa neroverde sfruttata dalla sgasata di Gallo sulla sinistra e al cross in aerea dove è Dorgu a farsi trovare pronto per il tap in vincente. 2-0 e Sassuolo in balia di avversari e risultato, cercando di ribaltare il filone tattico ma senza che il Lecce conceda particolari spazi in zona gol. La prima chance per gli emiliani arriva al 24', con il cross di Ferrari e il colpo di testa di Pinamonti che finisce di poco a lato.

Nel secondo tempo la formazione di Ballardini si sbilancia progressivamente in avanti e al 61' lascia spazio letale per il terzo gol del Lecce: palla persa in avanti dal Sassuolo e filtrante di Krstovic per Piccoli, che solo davanti a Consigli è lucido nel fare 3-0. Gara ormai in discesa per l'undici di Gotti, che poco più tardi avrebbe anche l'occasione per il 4-0, sempre con Piccoli, bravo a calciare rasoterra da buona posizione ma fermato dal riflesso di Consigli. Nel finale salentini in gestione di un risultato praticamente acquisito, senza particolari offensive pericolose da parte dei padroni di casa, che devono così arrendersi ad una sconfitta che sa tanto di retrocessione.