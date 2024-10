Gotti: "Il risultato peggiore della carriera, chiedo scusa ai tifosi del Lecce"

Un pomeriggio decisamente da dimenticare per il Lecce di Luca Gotti . Contro la Fiorentina è arrivata una disfatta clamorosa, dal punteggio tennistico di 6-0 . Una sconfitta maturata a causa di una gara approcciata male, con i salentini mai in grado di riuscire a rientrare in partita. Il tecnico dei pugliesi nell'immediato post-match ha affidato ai microfoni della mixed zone tutta la sua amarezza. Dalle scuse ai tifosi al suo futuro in bilico che probabilmente sarà oggetto di discussione con la società leccese nei prossimi giorni.

Lecce-Fiorentina 0-6, parla Luca Gotti

Solo un'ora e mezza dopo la disfatta con la viola il mister ex Udinese si presenta ai taccuini della stampa. "A fine partita c'è stata l'esigenza di discutere nello spogliatoio con la squadra - ammette il tecnico - senza soffermarsi troppo perché a caldo anche le percezioni possono essere difficoltose. Abbiamo ragionato con la necessaria serenitá con dirigenza e staff tecnico". Sul tema esonero o dimissioni, Gotti replica: "Queste domande vanno fatte ad altri. Ho intenzione di affrontare le situazioni e di trovare le soluzioni".

L'allenatore spiega come le sensazioni in settimana erano state buone, ma...: "Non bisogna basarsi sulle sensazioni, sia in positivo che in negativo - prosegue Gotti - Durante la settimana c'era l'impressione di aver rimesso a posto diverse cose. A inizio partita c'è stato entusiasmo, poi alle difficoltà non si è riusciti a reagire, dimostrando debolezza e poca personalità: e la partita è diventata un incubo. Abbiamo preso dei gol che non si possono prendere in serie A. Credo sia il risultato più penalizzante della mia carriera, eppure di momenti di difficoltà ne ho passati tanti. L'unica cosa sensata è chiedere scusa ai tifosi".