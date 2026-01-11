Lecce-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

LECCE - Dopo aver perso la prima trasferta contro il Lecce in Serie A il 12 maggio 1991 (1-0), il Parma è rimasto imbattuto in tutte le successive 12 gare fuori casa contro i salentini nel massimo campionato (6V, 6N): già striscia record senza sconfitte per i ducali in trasferta contro una singola avversaria in Serie A. Il Lecce non ha vinto in nessuna delle ultime tre partite giocate in Serie A (1N, 2P) e potrebbe restare a secco di successi per più match di seguito per la prima volta dalle prime cinque giornate di questo campionato (2N, 3P). Nelle ultime nove partite di campionato, il Parma non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, inclusa quella per 2-0 con l'Inter nell'ultimo turno. Parma imbattuto nelle ultime tre trasferte di campionato (2V, 1N) e nelle ultime quattro è sempre andato a segno: non arriva a cinque gare esterne di fila in Serie A trovando la via del gol dal periodo tra febbraio e aprile 2021 (serie di sei in quel caso). Il Lecce è l'unica squadra di questo campionato a non aver segnato ancora un gol su calcio di rigore, avendo sprecato il suo unico tentativo dal dischetto (un rigore ricevuto a favore in questa Serie A, record negativo condiviso con Atalanta e Cagliari).