In Serie A per Kakà, maxi plusvalenza garantita: chi è Gandelman, l’ultima scoperta di Corvino

E pensare che in famiglia sognavano di vederlo andare a canestro con in mano la palla a spicchi. Omri Gandelman, invece, da ragazzo ha scelto di giocare a calcio. Guardando i risultati, viene da dire che tutto sommato è andata bene così anche se l’israeliano se la cavava bene pure a basket. D’altronde buon sangue non mente: il nonno e il papà (brasiliano d’origine) sono stati giocatori professionisti di pallacanestro e avrebbero visto di buon occhio il proseguimento di quella che potremmo definire una tradizione di famiglia. Peccato che in età fanciullesca Omri sia stato folgorato dalle prodezze di Ricky Kakà. Progressioni palla al piede e gol spettacolari che incantano il piccolo Gandelman, da allora deciso a cercare di emulare le gesta del campione sudamericano. Motivo per cui, appena ha ricevuto la chiamata dall’Italia di Pantaleo Corvino qualche settimana fa, accetta al volo la proposta del Lecce per mettersi in gioco nel campionato che rese grande il suo idolo: la Serie A, appunto.