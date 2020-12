Milan, guaio Ibrahimovic: salta anche Sassuolo e Lazio

Ancora problemi per Zlatan Ibrahimovic . Il fuoriclasse svedese ha avvertito dolore al polpaccio sinistro alla fine dell’allenamento odierno: salterà sicuramente le sfide contro Sassuolo e Lazio . La risonanza ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo e un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Mercoledì i rossoneri ospiteranno a San Siro i biancocelesti di Inzaghi, a gennaio invece le partite con Benevento (giorno 3) e Juve (giorno 6).

L'allenamento del Milan

Prima parte del lavoro con la consueta attivazione muscolare in palestra, a seguire squadra in campo per una serie di torelli. Suddivisi in due gruppi, i rossoneri hanno svolto lavoro tecnico e lavoro aerobico. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.