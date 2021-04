Pioli: "Milan più forte di tutti, tranne dell'Inter. Ibra salterà la Lazio"

MILANO - "Il Milan merita di arrivare nelle prime quattro. Queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati più forti di tutti tranne dell'Inter. Possiamo giocarci le ultime giornate con le nostre ambizioni e il nostro obiettivo ancora lì da poter centrare. Siamo qui non per fortuna ma perché ce lo siamo meritati". Cosi Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. I rossoneri chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Sassuolo per ottenere punti preziosi nella lotta alla Champions, con le avversarie sempre più vicine in classifica: "Fallire l'obiettivo? Non possiamo pensare a questo, non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti, ma dobbiamo farlo fino alla fine. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse. I nostri diretti rivali sono avversari forti, ma fino ad oggi siamo stati in grado di essere migliori di loro, quindi abbiamo valori. Dobbiamo giocare al massimo. Dobbiamo reagire dopo una sconfitta non meritata.".