Milan, Pioli: "Scudetto? Inter favorita, noi forti come la Juve"

MILANO - Il Milan prepara l'esordio in campionato contro la Sampdoria , match in programma lunedì (20.45) che chiuderà la prima giornata di Serie A. Non sarà più la squadra di Donnarumma e Calhanoglu, partiti destinazione Psg e Inter, ma Pioli non ha dubbi che anche quest'anno sarà protagonista: " Questo è il mio Milan più forte ", ammette con sicurezza in conferenza stampa. Sulla Samp il tecnico avvisa: "Difende molto bene, ha una bella identità, ha qualità davanti con Candreva, Gabbiadini, Quagliarella e Damsgaard. E' un debutto complicato, difficile: stiamo bene e vogliamo cominciare bene".

Pioli: "Protagonisti anche in Champions"

"Ho trovato giocatori molto consapevoli, cresciuti. I giovani, soprattutto Tonali e Leao, sono più forti. Ci manca qualcosa perché Zlatan è fuori, Kessié ha avuto un infortunio e Bennacer deve recuperare dai problemi di questa estate. Ma siamo una squadra forte. Se accoppiamo umiltà e ambizione possiamo fare bene. Le sette sorelle sono molto vicine, ci sarà ancora molto equilibrio ma noi dobbiamo provare a vincere ogni singola partita e provare ad essere protagonisti in Champions League".

Pioli: "Mercato aperto, vogliamo migliorarci"

"Dovrà essere un Milan padrone di se stesso. Anche quando ci saranno le partite difficili dovrà mantenere la sua identità e anche la sua filosofia di gioco. I dirigenti sono attivi e il mercato non è finito, vedremo chi arriverà. Siamo una squadra forte e cresciuta nella consapevolezza dello stare in campo. Le parole dovranno trasformarsi in fatti. Sono positivo e consapevole di allenare una squadra forte. Non stiamo cercando un centrocampista simile, stiamo cercando di migliorare la squadra e questo si puo' fare in qualsiasi reparto. Se ci sarà l'occasione di migliorare la squadra ci faremo trovare pronti, ma abbiamo già giocatori di qualità che possono darci soddisfazioni e giocate che in passato a volte ci sono mancate specie con le squadre più chiuse.

Milan da scudetto

"Dire chi è favorito per lo scudetto è difficilissimo. Sette squadre possono vincerlo, credo che ci sia più equilibrio o comunque molto equilibrio, solo l'Inter è riuscita a staccarsi anche perché sono usciti dalla Champions a dicembre. Comunque chi ha vinto è sempre la favorita. Ha perso giocatori forti ma ha preso giocatori importanti. E' forte la Juve, siamo forti noi, il Napoli, la Lazio, l'Atalanta".

Su Giroud e Ibrahimovic

"Giroud è un grande professionista, è una persona di livello e spessore, è un giocatore che sa far giocare bene le squadre e sa come giocare al meglio. Si è inserito bene e porterà tanta esperienza. Abbiamo fatto amichevoli di livello e siamo riusciti a costruire bene le nostre trame di gioco. Olivier sa giocare bene sia in coppia, sia con un trequartista alle spalle. E' un professionista serio. Ibrahimovic? Sta meglio anche se non ha ancora lavorato con la squadra. La prossima settimana sarà importante per lui e se andrà come tutti speriamo con la sosta rientrerà in gruppo. Ibra sarà sempre il nostro leader tecnico e carismatico ed è un giocatore determinante per la squadra. Non vede l'ora di allenarsi con i compagni".