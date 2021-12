Pioli: "Inter favorita, il Milan viene dopo Napoli e Juve"

EMPOLI - " È una vittoria importante che pesa di più delle altre" . Non ha dubbi Stefano Pioli, il 4-2 all'Empoli chiude alla perfezione il 2021 rossonero perché tiene il Milan in scia dell'Inter e lo mette davanti al Napoli, al secondo posto da solo. "Segnare quattro gol è tanta roba contro un Empoli così, un avversario difficile da affrontare. Abbiamo fatto bene in fase di non possesso e abbiamo colpito nel momento giusto, le partite si vincono così. Siamo stati sul pezzo, umili e abbiamo corso", ha aggiunto il tecnico ai microfoni di Dazn.

Empoli-Milan 2-4

Pioli su Giroud, Kessie e la Coppa d'Africa

"Giroud? Questo minutaggio gli servirà per trovare la migliore forma, è forte e ci dà tante soluzioni. Kessie trequartista? Ci sa andare dentro l’area, ha i tempi di inserimento e ho fatto la scelta di metterlo lì per avere presenza in area. La Coppa d’Africa ci toglierà tre giocatori importanti ed è un peccato, ma ho altri calciatori forti e troverò altre soluzioni", ha proseguito Pioli.

Pioli: "Inter favorita, ma noi competitivi"

"Siamo cresciuti attraverso la Champions e le difficoltà, quando si prende qualche schiaffo si impara di più e si cresce. Dovremo crescere ancora tanto, dobbiamo essere più continui e poi dove arriveremo lo vedremo. Vogliamo essere competitivi. L’Inter è la favorita, è molto forte, così come il Napoli e la Juve, poi ci siamo noi, l’Atalanta, la Roma e la Lazio. Le difficoltà ci sono per tutti, bisogna tenere il livello alto per fare meglio dell’anno scorso", ha concluso Pioli.