Milan, Giroud sotto esame

MILANO - Nella seconda parte del campionato il cammino del Milan dipenderà dagli attaccanti. Ovvero da quei giocatori che nel girone di andata hanno avuto più guai fisici rispetto ai componenti degli altri reparti. Ibrahimovic è stato assente nelle prime giornate, poi tra infortuni e ricadute sono venuti a mancare a Pioli gli apporti di Giroud, Leao, Pellegri e Rebic, forse il caso più emblematico: solo nove presenze in campionato per lui, fermo dal 16 ottobre. Di volta in volta, dunque, il tecnico rossonero ha dovuto ridisegnare il reparto offensivo, orfanoa rotazione degli elementi deputati a finalizzare l'azione sviluppata dalla squadra. Soprattutto i forfait di Giroud hanno dato da pensare, viste anche le 36 primavere del giocatore: partito a razzo con quattro reti, il francese è fermo alla rete del 26 ottobre scorso, data dalla quale sono iniziati una serie di guai fisici che hanno riportato a galla la ormai famigerata maledizione della maglia numero 9 del Milan, che dopo Inzaghi è come se avesse bagnato le polveri di tutti i bomber che l'hanno indossata. Ma non è solo Giroud il problema: 17 gol realizzati dai cinque attaccanti rossoneri sono troppo pochi per una squadra che vuole ambire al vertice della Serie A. Non è dunque un caso che la dirigenza stia pensando a Muriel come possible rinforzo. Il francese, alla ripresa del campionato, sarà messo sotto esame per capire se potrà essere ancora utile alla causa rossonera: nei prossimi sei mesi, Giroud si giocherà il suo futuro in rossonero.