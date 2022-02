Milan, Pioli: "Scudetto? Lavoro per i sogni che faccio la notte"

MILANO - Il Milan torna primo in classifica, sorpasso sull'Inter riuscito grazie alla vittoria sulla Sampdoria. E Pioli su gusta la vetta dopo i successi nel derby e la qualificazione in Coppa Italia ai danni della Lazio: "È la settimana perfetta , avevamo scontri difficili, è un ottimo segnale ma manca ancora tanto. Ora recuperiamo le energie e pensiamo a una partita alla volta" ha spiegato a Sky. Poi ha aggiunto: "Abbiamo una identità di gioco ben chiara, è la cosa più bella. Il nostro obiettivo lo conosciamo, abbiamo due punti in più dell’anno scorso e vogliamo migliorarci, anche se sarà difficile. Sogno scudetto ? Se facessi il tifoso, starei lì sugli spalti. Cerco di lavorare tanto per realizzare i sogni che faccio di notte ".

Pioli: "Spingiamo tutti dalla stessa parte"

"Oggi abbiamo capito bene le uscite della Sampdoria, abbiamo avuto più spazio e spinta con Florenzi e meno con Calabria, abbiamo letto bene le situazioni e siamo stati lucidi. Ambiente compatto? Da allenatore del Milan sono orgoglioso quando i tifosi riconoscono il sacrificio di un giocatore o un gesto morale importante. Spirito, fiducia e positività, il livello è alto, stiamo spingendo tutti dalla stessa parte", prosegue Pioli.

Pioli: "Senza Champions? Per l'Inter è stato un vantaggio"

"L’uscita dalla Champions è stata una delusione, avremmo voluto gli ottavi, ma ora sfruttiamo questa situazione per preparare al meglio il campionato. L’anno scorso per l’Inter è stato un vantaggio, ma non ha vinto solo per quello. Noi sfrutteremo le nostre settimane complete di lavoro. Leao? È eccezionale, ma non deve accontentarsi del gol segnato per giocare 90’, deve correre come tutti i suoi compagni. Non so se siamo i più forti, ma in quanto a spirito non siamo secondi a nessuno. La cosa importante è non accontentarsi, senza il sacrifico il successo non arriva", conclude.