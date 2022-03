Milan: si segna poco, si soffre troppo

MILANO - Il Milan segna poco e soffre troppo. Da circa un mese e mezzo succede questo. Lo dicono i numeri. Le vittorie del Milan contro la Roma e il Venezia sono state le ultime due gare nelle quali la squadra di Stefano Pioli è riuscita a vincere, in questo 2022, un divario che va dai due gol in su. Il 3-1 rifilato ai giallorossi e lo 0-3 in terra veneziana sono solo un lontano ricordo. Più di un gol i rossoneri l'hanno segnato solo nel derby vinto in rimonta contro l'Inter (2-1) e nel 2-2 di Salerno contro la Salernitana. Facendo un esempio, sabato sera contro l'Empoli, il Milan nel primo tempo ha prodotto tante azioni offensive e segnato con Kalulu, nelle ripresa è calato e ha rischiato pure di far tornare a galla l'Empoli, decisive sono state le tre parate di Maignan. Anche per questo motivo saranno fondamentali i cambi dalla panchina come Ibrahimovic e Rebic devono essere maggiormente impattanti, soprattutto quando il risultato è ancora in bilico.