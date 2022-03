Inghilterra, i convocati di Southgate: out Tomori

Niente convocazione in nazionale per il difensore del Milan Fikayo Tomori. Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, ha reso nota la lista dei 25 giocatori che faranno parte delle due amichevoli in programma contro Svizzera e Costa D'Avorio, rispettivamente il 26 e il 29 marzo. Presente il centravanti della Roma, Tammy Abraham. Spiccano anche le assenze di Jadon Sancho e Marchus Rashford.