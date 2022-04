Milan, Investcorp ufficializza le trattative: affare da oltre un miliardo di euro

MANAMA (Bahrein) - "L'asset management di Investcorp, con sede in Bahrein, ha avviato trattative esclusive per l'acquisizione del club italiano di Serie A AC Milan per 1,1 miliardi di dollari (poco più di un miliardo e 18 milioni in euro, ndr). Investcorp è stata fondata nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e veramente globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo". Con questo tweet, pubblicato sul proprio account, l'ambasciata del Paese mediorientale nel Regno Unito ufficializza l'inizio delle trattative tra il fondo e la proprietà del club rossonero: il passaggio di consegne appare a questo punto davvero imminente.