Messias-Brahim Diaz, riscatto Milan? Lo scudetto cambia tutto

MILANO - Il Milan ragiona sulle possibili scelte future. Certo è, che la conquista dello scudetto, cambierebbe di molto le carte in tavola. Parliamo di Messias e Diaz, due giocatori che sono stati acquistati con la stessa formula: prestito oneroso con diritto di riscatto. In sostanza cambia solo la situazione temporale, perchè per il brasiliano il prestito è annuale,per lo spagnolo è biennale. Ma in realtà erano diverse anche le prospettive e le aspettative della società rossonera, all’epoca dei due acquisti. Entrambi non hanno convinto pienamente e al momento non si può parlare in assoluto di una bocciatura, perché i loro momenti di gloria hanno saputo conquistarseli. Però, di sicuro, hanno creato nei dirigenti del Milan qualche dubbio sulla opportunità di certe spese. Se per Messias la decisione dovrà essere più immediata, per Diaz si può tranquillamente attendere un’altra stagione. In ogni caso, il verdetto sarà certamente condizionato dall’esito del campionato: in caso di scudetto, tutti coloro che hanno dato concretamente una mano, sarebbero meritevoli di una conferma.